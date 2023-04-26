Yalanlarıyla sizi ayakta uyutan 5 burç

DUYGUSAL YENGEÇ YALANLARI RENKLENDİRİR

Yengeç burçları aslında doğrucu davuttur. Sahte davranışlardan hiç hoşlanmaz bu nedenle yalan söylemeyi de tercih etmez ancak Yengeç burçlarının bir nedenle yalan söylemesi gerekiyorsa, bunu hiç açık vermeden yapacaktır.

Yengeç yalanları renklendiren burçlardan biridir. Onun duygusal yapısı bazen karşısındaki insanların üzülmesine tahammül edemez ve onları kırmamak için pembe yalanlara, üzmemek için beyaz yalanlara başvurabilir.

Bu konuda da oldukça hassas olan Yengeç'ler yalan söylemeye karar verdiklerinde kimse üzülmesin diye her şeyi ince ayrıntısına kadar hazırlar. Bu nedenle kolay kolay yalancı bir Yengeç göremezsiniz. Onların yalanları yakalanamayacak kadar ustaca hazırlanmıştır.