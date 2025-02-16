Yalçın Koşukavak'tan Amedspor'a "Rakip 8 kişi kalenin önüne geçti"

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Boluspor, evinde 9 kişi kalan Amed Sportif Faaliyetler ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, açıklamalarda bulundu.

"TAKIMA ANTRENMAN YAPTIRAMIYORUM"

Geldiği andan itibaren takıma antrenman yaptıramadığını ve animasyonlarla taktik çalıştıklarını söyleyen Koşukavak, "Çok üzgünüm, nasıl bir cümle kullanacağımı da bilmiyorum. Takımın böyle bir problemi olduğunu biliyordum. Sezon başından beri yerleşik savunmalara karşı, Malatya dahil, hep geçiş hücumuyla gol bulup, işin bu tarafını düzeltmem gerektiğini biliyorum ama ben hiç antrenman yapmadan oynuyorum.

Perşembe, Pendik, 2 gündür sadece magnetlerle, animasyonlarla çalışıyoruz. O yüzden oyuncular, yerleşik savunmaya hücum etmek futbolda, modern futbolun en zor tarafı. Alanı doğru kullanmak gerekiyor, hareketliliği sağlamak gerekiyor. Uzun zamandır, sezon başından beri hep geçişten gol atan bir takım, yerleşik savunmalara karşı oynama becerisi düşük. İşin gerçeği bu. Bunu halletmem gerektiğini biliyorum ama antrenman yapamıyorum. 3 günde 2 maç oynadık" diye konuştu.

"MAÇI KAZANABİLİRDİK"



Kazanabilecekleri maçı kazanamadıklarını belirten Koşukavak, "Oyuncular, oyunun başında 11-11 oynanırken çok iyi oynadılar. Çok istediler ve takımın çok pozisyon verme hastalığı, 39. dakikaya kadar maç 11-11 oynanırken bir pozisyon verdik rakibe. Futbolda bir şeyleri düzeltmek kolay olmuyor. Kendi fikirlerinizi 25 tane oyuncuya yaptırmaya çalışıyorsunuz. Bu kolay bir şey değil. Bugün küçük bir işletmede bir çalışanınıza para verip gidin bir şey al diyorsunuz. Yanlış alıp geliyor. Kolay bir şey değil. Ama çok üzgünüm yani. Bu kadar anlatarak bu kadar yapabildik. Görsel olarak bu kadar yapabildik. Kazanabileceğimiz maçı kazanamadık" ifadelerini kullandı.

"RAKİP 8 KİŞİ KALENİN ÖNÜNE GEÇTİ"

Boluspor’un sezon başından beri sadece hücum odaklı olduğunu dile getiren Yalçın Koşukavak, "Rakip 8 kişi direkt kalenin önüne geçmiş. Yerleşik savunmayı orada yapıyoruz. Alanı kullanmıyoruz. Bunları oyunculara kızdığım için söylemiyorum. Futbol çok tekrar gerektiriyor. Alan kullanımı, hareketlilik ve birbirini takip etme. Çok detay var futbolda. Yani iki günde gelen bir adamın alan kullanmayı öğretecek zamanı yoktu. Ama oyunculardan çok memnunum. Çok istediler. 11-11 oynanan ilk yarıdaki oyunda fazlasıyla dinamiktik. Geçen hafta Pendik'te de belki yarım saat oynadık. İki tane pozisyonumuz var. Bu bizim biraz problemimiz. Bunu düzeltmek için çalışacağız. Şu 3 günde 1 maç işini bir geçersek, inşallah haftalık maç temposu biraz düşerse düzelteceğiz. Oyuncularım çok özveriliydi. Çok kazanmak istediler. Çünkü daha önce tek yönlü bir takım vardı, sadece hücum etme odaklı. Oyunun savunma tarafını hiç oynayamayan, bugün 2 tarafını da oynadık. Çok üzgünüm. Ama oyunculara hiç kızmıyorum ve sorumlu da bulmuyorum. Bir adam gelmiş, iki gündür bir şeyler anlatıyor. Anlattıklarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyordur. Kolay değil" açıklamasında bulundu.