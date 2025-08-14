Yaldır’dan Cumhur İttifakı’na DEM tepkisi

AKSARAY / METİN KURT

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı’na sert eleştiriler yöneltti. Yaldır, terör örgütü ile ilişkili olduğunu iddia ettiği DEM Parti’nin Cumhur İttifakı bileşenleri arasına katılmasına tepki gösterirken, bu gelişme karşısında sessiz kalan kesimlere de ağır sözler söyledi.

“Cumhur İttifakı bileşenleri arasına İsrail’in maşası DEM’in katılmasına bizler elbette şaşırmadık” diyen Yaldır, asıl şaşırtıcı olanın, geçmişte İYİ Parti’ye bu yönde suçlamalar yöneltenlerin bugün sessizliğe gömülmesi olduğunu belirtti. Yaldır, “Daha birkaç yıl önce İYİ Parti’ye ‘Bu alçaklarla işbirliği yapıyorsunuz’ diyerek iftira atan ve bugün derin bir sessizliğe gömülen ya da ‘yapıyorlarsa bir bildikleri vardır’ diyen kifayetsizlerin hâlidir” ifadelerini kullandı.

“İYİ PARTİ, İLKELİ DURUŞUNDAN ASLA TAVİZ VERMEDİ”

Konuşmasında partisinin tavrını net bir şekilde ortaya koyan Yaldır, her türlü baskıya, iftiraya ve kumpasa rağmen İYİ Parti’nin duruşunu koruduğunu vurguladı:

“Her türlü baskıya, iftiraya, oyun ve kumpasa rağmen çizgisinden sapmayan, dün ne demişse bugün de aynısını söyleyen bir siyasi irade varsa, o da İYİ Parti'dir.”

Yaldır, milletin değerlerine ters düşen kirli ittifaklara karşı en sert tepkinin İYİ Parti seçmeninden geldiğini ifade ederek, “Kardeşlerimizin kanını döken alçaklarla yakınlaşılmasına tepki gösterip partisini istifa yağmuruyla darmadağın edecek bir kitleye sahip, Meclis’teki tek siyasi parti olmanın haklı gururu da İYİ Parti’nin payına düşen bir şeref payesidir” dedi.

MECLİS’TE GÜNDEM OLDU

Yaldır’ın sözleri, Genel Kurul’da dikkatle dinlenirken, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Konuşma, İYİ Parti tabanı ve birçok vatandaş tarafından “ilkesel duruşun göstergesi” olarak değerlendirildi.