Yaldır’dan İzmir’deki hain saldırıya tepki: Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum!

Düzenleme:
İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik düzenlenen hain saldırıya sert tepki gösterdi.

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın için başsağlığı mesajı yayımlayan Yaldır, Türk milletinin acısının büyük olduğunu belirtti.

Yaldır mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İzmir’de Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik alçak saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Kahraman şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır, milletimize başsağlığı; yaralılarımıza ise acil şifalar temenni ediyorum.”

Milletvekili Yaldır, terörün amacına asla ulaşamayacağını vurgularken, Türk milletinin devletinin ve güvenlik güçlerinin yanında olduğunu da kaydetti. Yaldır, “Hangi isim, hangi yapılanma olursa olsun, terör odaklarının karşısında dimdik duran kahraman güvenlik güçlerimizin fedakârlığı ve milletimizin kararlılığıyla, bu saldırılar asla bizi yıldıramayacaktır” ifadelerini kullandı.

TÜM TÜRKİYE TEK YÜREK

İzmir’de yaşanan saldırının ardından ülkenin dört bir yanında şehitler için başsağlığı mesajları yayımlanırken, milletin tek yürek olduğu bir kez daha görüldü. Yaldır, özellikle şehit yakınlarının acısının tüm milletin ortak acısı olduğunu belirterek, “Bugün hep birlikte kenetlenme günüdür. Şehitlerimizin aziz hatırası daima yaşatılacaktır” dedi.

