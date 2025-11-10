YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, dün gerçekleştirilen 4. Olağan İl Kongresi’nin ardından yaptığı değerlendirmede, hem parti teşkilatına hem de kongreye katılan isimlere teşekkür ederek “Aksaray’da bu dava bitmedi, bu dava sahada büyümeye devam edecek” vurgusu yaptı.

Aksaray’da ATSO Konferans Salonu’nda tek liste şeklinde gidilen seçimde mevcut İl Başkanı Sercan Belgemen, delegelerin oylarıyla yeniden il başkanı seçildi.

Kongreye İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, İYİ Parti STK İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, GİK Üyesi Hasan Fatih Koca, Teşkilat Başkan Yardımcısı Yücel Kesen, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katılım sağladı.

Milletvekili Turan Yaldır, kongre sonrasında yaptığı kısa değerlendirmeyi kamuoyuyla paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

“4. Olağan İl Kongremizi tamamladık. Kongremize katılımlarıyla bizleri onurlandıran Grup Başkanvekilimiz Sn. Buğra KAVUNCU'ya, STK İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sn. Alper AKDOĞAN’a, GİK Üyemiz Sn. Fatih KOCA'ya, Teşkilat Başkan Yardımcımız Sn. Yücel KESEN'e, ilçe başkanlarımıza, kıymetli teşkilatımıza ve tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kongremizde yeniden İl Başkanlığına seçilen kıymetli dostum Sn. Sercan BELGEMEN'i ve yeni yönetimini tebrik ediyorum.”

Yaldır açıklamasında ayrıca İYİ Parti’nin Aksaray’daki mücadele kararlılığının süreceğinin altını da çizdi.

“Teşkilatımız seçime hazırlanıyor”

Yaldır, İYİ Parti’nin 2028’e uzanan siyasi süreçte Aksaray’da da güçlü bir saha ve taban iletişimi inşa edeceğini belirterek “Her kongre bir yenilenmedir. Bugünden itibaren tüm kadrolarımız sahada olacak, vatandaşla temas artacak, Aksaray’da İYİ Parti’nin sesi yükselecek” mesajı verdi.

Haftalar süren hazırlık sürecinin ardından yapılan kongre, teşkilat içerisinde birlik görüntüsüyle dikkat çekti.

Belgemen’e yeniden güven tazelemesi

Delegelerin güvenini tazeleyen Sercan Belgemen ise kongre sonrası yaptığı kısa açıklamada, “Bu dönem kavga değil, çalışma dönemi; bu dönem suçlama değil, üretme dönemi. Aksaray’ın merkezinden ilçelerine kadar tüm sorunlarını bilen bir teşkilatız, sahadayız, hazırız” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Aksaray cephesinde mesaj net: “Mücadele sürecek, tabela değil üretim yapacağız”

Kongre sonrası yayınlanan açıklamalar, partinin Aksaray’da yeni dönem stratejisinin “sessiz, kararlı ve tabana dokunan saha siyaseti” olarak şekilleneceğini işaret etti.