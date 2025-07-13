Yaldır’dan sert çıkış: Cumhur İttifakı'nın DEM katılımına şaşırmadık!

AKSARAY / METİN KURT

İYİ Parti Aksaray Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Turan Yaldır, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı’nı sert sözlerle eleştirdi. Yaldır, Cumhur İttifakı bileşenleri arasında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM) yer almasına tepki göstererek bu gelişmeye şaşırmadıklarını ifade etti.

Yaldır paylaşımında, "Cumhur İttifakı bileşenleri arasına İsrail’in maşası DEM’in (PKK) katılmasına bizler elbette şaşırmadık," diyerek iddialı bir çıkışta bulundu. Esas şaşırtıcı olanın geçmişte İYİ Parti’ye "Bu alçaklarla işbirliği yapıyorsunuz" diyerek suçlamalarda bulunan ve bugün sessizliğe bürünen kesimler olduğunu vurgulayan Yaldır, “Yapıyorlarsa bir bildikleri vardır” söylemiyle bu tavrı geçiştirmeye çalışan kişileri de “kifayetsiz” olarak nitelendirdi.

Yaldır’ın bu çıkışı, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırırken, Cumhur İttifakı cephesinden nasıl bir yanıt geleceği merak konusu oldu.

Turan Yaldır’ın bu paylaşımıyla hem DEM Parti’nin ittifak içindeki iddia edilen yeri hem de geçmişte yapılan siyasi suçlamalar yeniden gündeme taşınmış oldu. Açıklama, İYİ Parti'nin mevcut siyasi duruşunu ve eleştiri çizgisini de gözler önüne serdi.