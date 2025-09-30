Yaldır’dan Toroslara selam: Birinci vazifemizi unutmadık”

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Mersin’den anlamlı bir mesaj yayımladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Birinci Vazife” olarak tanımladığı Cumhuriyetin korunması ve yaşatılması görevini hatırlatan Yaldır, vatan ve hürriyet sevdalılarına teşekkür ederek Torosların yiğit evlatlarına selam gönderdi.

Yaldır mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan ‘Birinci Vazifemizi’ unutmayan, Hürriyet ve Cumhuriyet sevdalısı kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Tüten tek bir baca ile umudu yaşatan Torosların yiğit evlatlarına selam olsun!”

“CUMHURİYET, EN BÜYÜK EMANETİMİZDİR”

Yaldır’ın sözleri, Cumhuriyet’in ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan “Birinci Vazife” hatırlatmasıyla dikkat çekti. Mesaj, özellikle Mersin ve Toroslar’daki vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Yaldır, Cumhuriyetin genç nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu topraklarda yaşayan her bireyin en büyük sorumluluğu, Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyeti korumaktır” değerlendirmesinde bulundu.

TOROSLARIN SİMGESEL ÖNEMİ

Tarih boyunca direnişin, özgürlüğün ve Anadolu iradesinin sembolü olan Toroslar, Yaldır’ın mesajında özel bir anlam kazandı. İYİ Partili vekil, bölge halkının mücadele ruhuna vurgu yaparak, “Tüten tek bir bacanın bile umudu diri tuttuğu Toroslar, bu ülkenin geleceğine ışık tutmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR VE SELAM

Cumhuriyet sevdalılarına seslenen Yaldır, mesajını “Umudu yaşatan herkese teşekkür ediyor, hürriyetin ve Cumhuriyetin yılmaz savunucularına selam ediyorum” sözleriyle noktaladı.

