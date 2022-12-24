Yalı Çapkını 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 15. bölümde neler olacak?

Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, yayınladığı ilk günden beri gerek konusu gerekse oyuncularıyla gündemden düşmüyor. Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizide dün akşam 14. bölüm ekranlara geldi. Peki, Yalı Çapkını’nda neler oldu? Yalı Çapkını 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını’nda gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını dizisi 30 Aralık Cuma akşamı 15. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.