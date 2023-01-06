Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 16. bölümde neler olacak?

Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, yayınladığı ilk günden beri gerek konusu gerekse oyuncularıyla gündemden düşmüyor. Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizide geçtiğimiz hafta 15. bölüm ekranlara geldi. Peki, Yalı Çapkını’nda neler oldu? Yalı Çapkını 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını’nda gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını dizisi 6 Ocak Cuma yani bu akşam 16. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.