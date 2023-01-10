Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 17. bölümde neler olacak?

Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, yayınladığı ilk günden beri gerek konusu gerekse oyuncularıyla gündemden düşmüyor. Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizide geçtiğimiz hafta 16. bölüm ekranlara geldi. Peki, Yalı Çapkınında neler oldu? Yalı Çapkını 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkınında gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını dizisi 13 Ocak Cuma günü 17. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.