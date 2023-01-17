Yalı Çapkını 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 18. bölümde neler olacak?

Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, yayınladığı ilk günden beri gerek konusu gerekse oyuncularıyla gündemden düşmüyor. Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizide geçtiğimiz hafta 17. bölüm ekranlara geldi. Peki, Yalı Çapkınında neler oldu? Yalı Çapkını 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkınında gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını dizisi 20 Ocak Cuma günü 18. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.