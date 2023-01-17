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  • Yalı Çapkını 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 18. bölümde neler olacak?

Yalı Çapkını 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 18. bölümde neler olacak?

Başrollerini Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını ilk bölümden beri reytinglerde birinciliği göğüslüyor. Yayınlandığı günden itibaren çok konuşlan dizide geçtiğimiz hafta 17. bölüm ekranlara geldi. Peki, Yalı Çapkını 18. bölümde neler olacak? Yalı Çapkını 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 10:06
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Yalı Çapkını 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 18. bölümde neler olacak?

Yalı Çapkını 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 18. bölümde neler olacak?
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Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, yayınladığı ilk günden beri gerek konusu gerekse oyuncularıyla gündemden düşmüyor. Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizide geçtiğimiz hafta 17. bölüm ekranlara geldi. Peki, Yalı Çapkınında neler oldu? Yalı Çapkını 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkınında gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını dizisi 20 Ocak Cuma günü 18. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

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