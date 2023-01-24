Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, yayınladığı ilk günden beri gerek konusu gerekse oyuncularıyla gündemden düşmüyor. Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizide 19. bölüm yayınlandı. Peki, Yalı Çapkınında neler olacak? Yalı Çapkını 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını dizisi 27 Ocak Cuma günü 19. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.