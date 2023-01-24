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Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını ilk bölümden beri reytinglerde birinciliği göğüslüyor. Yayınlandığı günden itibaren çok konuşulan dizide 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 09:58
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Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
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Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, yayınladığı ilk günden beri gerek konusu gerekse oyuncularıyla gündemden düşmüyor. Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizide 19. bölüm yayınlandı. Peki, Yalı Çapkınında neler olacak? Yalı Çapkını 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını dizisi 27 Ocak Cuma günü 19. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

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