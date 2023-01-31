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Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını ilk bölümden beri reytinglerde birinciliği göğüslüyor. Yayınlandığı günden itibaren çok konuşulan dizide 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 10:20
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Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
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Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, yayınladığı ilk günden beri gerek konusu gerekse oyuncularıyla gündemden düşmüyor. Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizide 20. Bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını dizisi 3 Şubat Cuma günü 20. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

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