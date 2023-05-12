Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?

Başrollerini Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını yayınlandığı ilk bölümden beri konusuyla dikkat çekiyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını’nın 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?

Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, yayınladığı ilk günden beri gerek konusu gerekse oyuncularıyla gündemden düşmüyor. Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizide 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 32. bölümüyle 12 Mayıs Cuma günü yani bu akşam yeni bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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