Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?

Başrollerini Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını yayınlandığı ilk bölümden beri konusuyla dikkat çekiyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını’nın 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?