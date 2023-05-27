Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?

Başrollerini Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkınının 35. bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?

Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?

Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, yayınladığı ilk günden beri gerek konusu gerekse oyuncularıyla gündemden düşmüyor. Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizide 35. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacağı merak konusu. Peki, Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?

YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 35. bölümüyle 2 Haziran Cuma günü yeni bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlanacak.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fuat’ın ölümü başta Ferit olmak üzere herkesi derinden etkiler. Saffet Ağa ve ailesi de dahil herkes taziye için bir aradadır. Ferit, Fuat’ın ölümünden dolayı perişan bir haldedir ve Tarık’ı cenazede görünce ipleri koparır.

Seyran ise Ferit’i bırakmamakta kararlıdır. Gülgün, Orhan’a olan öfkesini yenemez. Zerrin ve Pelin ortalığı karıştırmaya devam ederler. Ferit, Fuat’ın mezarını ziyaret ettiğinde beklemediği bir mesaj alır.

Halis Ağa, uzun bir aradan sonra Hattuç’a ördüğü duvarları indirir. Kazım ise Suna’yla ilgili evlilik planını uygulamaya koyarken, Seyran’la ilgili verdiği karar ise herkesi şaşırtır.

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