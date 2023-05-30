Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, yayınladığı ilk günden beri gerek konusu gerekse oyuncularıyla gündemden düşmüyor. Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizide 35. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacağı merak konusu. Peki, Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 35. bölümüyle 2 Haziran Cuma günü yeni bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlanacak.