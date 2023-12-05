Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını 36. bölümde sezon finali yaparak sezona ara vermişti. Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını yeni bölümü olan 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

YALI ÇAPKINI 49. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fenomen dizi Yalı Çapkını 9 Haziran Cuma günü ekranlara gelecek 36. bölümde sezon finali yapmıştı. Tatile giren dizide oyuncular ara verirken izleyicilerde yeni sezon tarihini araştırıyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in tatilde aşk yaşadıklarının ortaya çıkmasının ardından çiftten herhangi bir açıklama gelmezken Yalı Çapkını yeni bölümleriyle ekranlara geliyor.

STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını’nın Cuma akşamları 20:00’da yeni bölümü yayınlanıyor.

Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Buna göre Yalı Çapkını 49. bölümü 8 Aralık Cuma günü Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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