Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını yeni bölümü olan 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Yalı Çapkını’nın yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

YALI ÇAPKINI 54. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını’nın Cuma akşamları 20:00’da yeni bölümü STAR TV ekranlarında yayınlanıyor.

Yalı Çapkını 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Buna göre Yalı Çapkını 54. bölümü 19 Ocak Cuma günü Star TV’de yayınlanacak.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Korhan Ailesi'nin merkezi Gaziantep olan ve reisi, aile büyüğü dede Halis Ağa'nın torunu Ferit'in evliliğini düzenlemeye karar vermesi, "Yalı Çapkını" dizisinin temel konusunu oluşturuyor.

Ferit, sorumsuz tavırları ve yaşam tarzıyla özellikle dedesi Halis Ağa'yı oldukça sinirlendirir. Aile, Ferit'in evlenmesi için bir karar alır ve Gaziantep'te uygun gördükleri bir kızla evlendirmek ister. Ancak Ferit, evlenmek istememektedir, ancak dedesinin baskısı altında kalmak zorunda kalır.

Ailenin evlilik için seçtiği kişi, evin en büyük gelini olan İfakat'tır. Ancak, Ferit'in isteksizliği ve İfakat'ın seçilen gelin adayının özgür ruhunu anlamakta zorlanması, evlilik hazırlıklarını karmaşık hale getirir. Bu süreçte, genç ve özgür ruhlu Suna, Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun görülür. Ancak, isteme töreninde ortaya çıkan olaylar, Suna ve kardeşi Seyran'ın hayatlarını derinden etkiler.

"Yalı Çapkını," aile bağları, kültür ve aşkın kesişiminde şekillenen bu evlilik serüveni etrafında gelişen olayları izleyicilere aktarıyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Cemre Gümeli, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay gibi oyuncular yer alıyor.