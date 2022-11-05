Yalı Çapkını 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 8. bölümde neler olacak?

Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, yayınladığı ilk günden beri gerek konusu gerekse oyuncularıyla gündemden düşmüyor. Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizide dün akşam 7. bölüm ekranlara geldi. Peki, Yalı Çapkını’nda neler oldu? Yalı Çapkını 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını’nda gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI 7.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dün akşam Star TV ekranlarında 20:00’de yayınlanan Yalı Çapkını’nda yine sular durulmuyor.

Yusuf, Halis Ağa’ya giderek Seyranların uzaktan akrabası olduğunu söyler ve yalıda işe girer. Ferit ise durumdan rahatsız olur ve Seyran’la olan biten hakkında konuşmak için tüm günü beraber geçirmeyi planlar.

Fuat ise Suna’yla çalışmalara devam eder. Halis Ağa’nın Kazımlara ziyareti, Hattuç ile eski defterlerin açılmasına neden olur ve dokunaklı sahneler ekranlara gelir.

Suna ve Seyran’ın Fuat ile Ferit’le çıktığı yemek ise beklenmedik bir sürprizle sonlanır. Suna kardeşinin eşi Ferit’i öperek herkese şoke eder ve bölüm sonlanır.

YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İlk bölümden itibaren tempoyu sürdüren Yalı Çapkınında gelecek hafta neler olacağı arama motorlarında aratılıyor.

İşte Yalı Çapkını 8. bölüm fragmanı: