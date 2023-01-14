Ersin Arıcı Yalı Çapkınında en çok konuşulan isimler arasında. Yalı Çapkınında Abidin karakterine hayat veren Ersin Arıcı’nın kaç yaşında veya nereli olduğu gibi bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Abidin Ersin Arıcı kimdir? Yalı Çapkını Abidin kaç yaşında, nereli?

Ersin Arıcı Yalı Çapkınında Ferit'in sağ kolu Abidin'e hayat vermektedir. Ersin Arıcı performansıyla sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Ersin Arıcı kimdir?

ERSİN ARICI KİMDİR?

Ersin Arıcı, 1991 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamlayan Ersin Arıcı, üniversiteyi kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde lisans eğitimi aldıktan sonra Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'ne gitti.

Ersin Arıcı, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2015 yılından itibaren yana Tabula Rosa, İnsanlık Suçu, Keşke Hiç Büyümeseydik, Avlu, Kağıttan Hayatlar, Yakamoz S-245, Gidenler gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.

Ersin Arıcı Avlu dizisi tanınırlığını artıran dizi oldu. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı.

Ersin Arıcı’nın dijital platformdaki ilk işi Kağıttan Hayatlar filmi oldu. Bu filmde Çağatay Ulusoy ile birlikte oynayan oyuncu Gonzales karakterine hayat verdi. Bu filmle 4. Uluslararası İzmir Film Festivali'nde Dijital Platform En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

Ersin Arıcı’nın dijital platformdaki ikinci projesi ise Özge Özpirinçci ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu Yakamoz S-245 oldu. Dizide Altan rolünü canlandırdı.

Ersin Arıcı’yı şu sıralar Yalı Çapkını dizisinde Abidin karakteriyle görmekteyiz.

YALI ÇAPKINI ABİ, ABİDİN KARAKTERİ

Ersin Arıcının canlandırdığı Abidin karakteri Ferit’in koruması ve şoförüdür. Fakat aralarında daha çok abi – kardeş ilişkisi vardır.

Yalı Çapkını Abidin’in babası o daha çocukken ölmüş, annesi yeniden evlenmiştir. Üvey babasının onu istememesi neticesinde çocuk yaşta okulu terk edip İstanbul’a gelmiştir ve çoğu tekin olmayan pek çok işte çalışmıştır. Yıllar geçip büyüdükten sonra, bir gece şans eseri Orhan’ın hayatını kurtarır ve o gün bu gündür yalıda çalışır.

Yalı Çapkını Abidin, Korhan ailesinin küçük gelini Seyran’ın ablası olan Suna ile muhtemel bir aşk yaşayacağı düşünülmektedir.