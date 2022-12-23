Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, yayınladığı ilk günden beri gerek konusu gerekse oyuncularıyla gündemden düşmüyor. Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizide bu akşam 14. Bölüm ekranlara gelecek. Yalı Çapkını dizisinin bu akşam yeni bölüm yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Halis Ağa'nın Ferit'e tokat atması Ferit'in evden ayrılmasına neden olur. Yusuf'un Kazım'a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna'yı geri götürür. Pelin'e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran'a haber verir.

YALI ÇAPKINI 14.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını’nın bu akşam ekranlara gelecek olan 14. bölüm fragmanı yayınlandı.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM VAR MI?

Yalı Çapkını dizisinin 23 Aralık yani bu akşam 14. Bölümü yeni bölüm olarak Star TV’de yayınlanacak.