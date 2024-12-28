Yalı Çapkını bu sahneyle sosyal medyayı yıktı geçti!

Star Tv’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını her cuma hayranlarını ekrana kilitlemeye devam ediyor. Ekrana kilitlemeyi başarırken sosyal medyada gündemde kalmayı da başarıyor. Bu hafta da Ferit ve Suna’nın sahneleri büyük tepki aldı.

Yalı çapkını bu hafta da olay olmayı başardı. Dizide Suna ve Ferit’in sahneleri sosyal medyayı adeta salladı.

Yeni sezonda oldukça tepki alan Yalı Çapkını 89.bölüm fragmanını yayınladığında sosyal medyada bu gerçek olamaz yorumları yağdırdı. Fragmanda Suna Ve Ferit’in yakınlaştığı sahneler yer aldı.

​​​​​​​

Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit karakterinin, Beril Pozam'ın canlandırdığı Suna karakteri ile yakınlaştığı anlar seyirciyi adeta çileden çıkardı.

​​​​​​​

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Yalı Çapkını'ndaki bu sahnelere sosyal medyada yorum yağdı.

​​​​​​​

'Bu kadar da olmaz', 'Daha da izlenmez', 'İğrendirmeye devam ediyorsunuz', 'Bu fragmandan sonra arkama bakmadan diziyi bırakmış bulunmaktayım', 'kesinlikle yayın yasağı gelmeli' gibi yorumlar yapıldı.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​