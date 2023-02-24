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Yalı Çapkını bugün var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından bir süredir yayınlanmıyordu. Yalı Çapkını izleyici bu akşam dizini yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını bugün var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 15:05
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Yalı Çapkını bugün var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını bugün var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan depremlerin ardından yayınlanmasına ara verilmişti. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünün yayınlanmasını bekleyen izleyici bu akşam dizinin olup olmadığını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını bugün var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkınında yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?

YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını dizisi 24 Şubat Cuma günü yani bu akşam 21. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

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