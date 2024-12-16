Yalı Çapkını hayranlarına kötü haber! Final tarihi belli oldu

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in üstlendiği Yalı Çapkını dizisi 3. sezonunda final kararı aldı. Kararda sevilen dizinin izlenme oranlarının düşmesi etkili oldu.

2. sezon da final yapacağı söylenen Yalı Çapkını dizisinin yurt dışı reytingleri yüksek olduğu için final kararından vazgeçilmişti. Ancak reytinglerdeki erime bu sezon da devam etti.

Hem özel hayatları hem de dizide canlandırdıkları aşık rolleri ile dikkat çeken Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in bundan sonraki projeleri ise şimdiden merak konusu oldu.

Birsen Altuntaş’ın verdiği bilgilere göre dizinin zaman zaman izlenme oranlarının artması ekran ömrünü uzattı. Son gelen bilgiye göre dizinin reytingleri çok fazla düşmezse Yalı Çapkını 100. bölümde ekranlara veda edecek.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

13 Aralık’ta 87. bölümü ekrana verilen dizinin yılbaşında bir hafta olarak planlanan reklam tatiliyle beraber Yalı Çapkını Mart ayı sonunda ekrana veda edecek. Ancak dizinin izlenmelerinde belirgin bir düşüş görülürse final tarihi öne alınacak.