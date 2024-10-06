'Yalı Çapkını’ izleyicisinin telif tepkisi

Star TV’de ekrana gelen ‘Yalı Çapkını’, önceki akşam 77. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi, reytinglerde Total’de 2., AB’de 6. ve ABC’de ise 5. sırada yer aldı.

Yayına başladığı günden bu yana hep zirvede görmeye alışık olduğumuz dizinin kan kaybı yaşamasının elbette birçok nedeni var. Bunlardan en önemlisi, dizinin senaristinin sürekli değişmesi. Bu ister istemez akışı etkiliyor. Dizinin bu hafta ‘tekrarı yok’ sloganıyla yapılan tanıtım çalışması da işe yaramadı. İzleyiciler, önceki bölümlerden bir farkı beklenen bölüm için âdeta hayal kırıklığı yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştılar. Hatta işin daha da ilginci, kanal birçok X kullanıcısına dizinin bazı sahnelerini yayınladıkları için telif attı. Bu kullanıcılar da, hâlihazırda diziyle ilgili yayınladıkları birçok paylaşımı sildiklerini açıklayıp bu duruma tepkilerini gösterdiler. Bugüne kadar dizinin tanıtımını yapan bu insanlara telif atılmasına açıkçası bir anlam veremedim. Çok sayıda dizinin fragmanını paylaşan, dikkat çeken sahneleri yayınlayarak yapımın gündemde kalmasını sağlayan bu kişilere başka kanalların aynı muameleyi yapmayıp Star TV’nin böyle bir şey yapması hiç şık olmamış.

2025 yılında final yapacak olan dizi, böyle giderse sezon sonunu da göremeyecek gibi.

Yeni nesil sinema deneyimi

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Beyazperdede üstün lazer projeksiyon teknolojisi ile görsel ve işitsel anlamda alışılmışın dışında bir sinema deneyimi sunan 4K lazer projeksiyonlu yeni IMAX, sinema salonları CineNOVA Sinemaları’nın kurucusu Muzaffer Yıldırım’ın yatırımıyla ilk kez Türkiye’de kullanıma sunuldu.

4K lazer projeksiyonlu yeni IMAX salonları, kristal netliğinde görüntü kalitesini en geniş renk yelpazesi ile sunuyor. Artırılmış çözünürlük ile keskin ve parlak görüntüler derin kontrastlar ile bütünleşerek izleyiciye gerçekçi bir sinema deneyimi yaşatıyor.

Bu sistem, özel tasarlanmış stadyum tarzı oturma düzeninde her koltuğa eşit dağılan ve Türkiye’de bir ilk olan 12 kanallı çok fonksiyonlu ses sistemiyle izleyicilere çarpıcı bir ses derinliği sağlıyor. IMAX’e özgü dev perdelerde, Digital Remastering teknolojisiyle yeniden düzenlenen kareler, izleyicileri koltuklarının ötesine taşıyıp onları filmin dünyasına çekiyor.

Rekorlar kıran şarkı kliplendi

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Söz ve müziği Mabel Matiz’e ait olan ve Zeynep Bastık’ın yorumuyla dünya listelerine girerek rekorlar kıran ‘Lan’ şarkısı, yaratıcısı ve yorumcusunu bir araya getirdi.

Zeynep Bastık ve Mabel Matiz, ‘Lan’ şarkısında düet yaparak şarkıya özel çekilen klip için kamera karşısına geçti. İkilinin düet şarkısının klibi yayınlandı ve büyük ilgi gördü.

Daha önce Zeynep Bastık’ın yorumladığı şarkı, Spotify’ın Global 50 listesinde 21. sıraya kadar yükselen, YouTube globalde üst sıralara çıkarak rekor kıran ve dünyanın en önemli müzik listelerinden biri olan Billboard’da ilk 10’da yer almıştı.