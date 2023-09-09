Yalı Çapkını ön izleme yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını 36. bölümde sezon finali yaparak sezona ara vermişti. Yalı Çapkını’nın 2. Sezonuna ait ön izlemesi yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını ön izleme yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını ön izleme yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Merakla beklenen Yalı Çapkını’nın yeni sezonuna dair ön izleme yayınlandı. Yalı Çapkını 2. sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını ön izleme yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fenomen dizi Yalı Çapkını 9 Haziran Cuma günü ekranlara gelecek 36. bölümde sezon finali yapmıştı. Tatile giren dizide oyuncular ara verirken izleyicilerde yeni sezon tarihini araştırıyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in tatilde aşk yaşadıklarının ortaya çıkmasının ardından çiftten herhangi bir açıklama gelmezken hayranları yeni sezonu heyecanla bekliyor.

STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını’nın Cuma akşamları 20:00’da yeni bölümü yayınlanıyordu.

Yalı Çapkını 2. sezon tarihi henüz net bir şekilde açıklanmazken dizinin Eylül ayında başlaması ön görülüyor. Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı yayınlandı.

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