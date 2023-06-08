Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını 36. bölümde sezon finali yapacak. Peki, Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?