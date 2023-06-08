Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını 36. bölümde sezon finali yapacak. Peki, Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını sezon finali yapamaya hazırlanıyor. Peki, Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI SEZON FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fenomen dizi Yalı Çapkını 9 Haziran Cuma günü ekranlara gelecek 36. bölümde sezon finali yapacak. STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını’nın 20:00’da yeni bölümü yayınlanıyor.

YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 9 Haziran Cuma günü araya girerek sezon finali yapacak.

yali-capkini-36-bolum-2-fragmani-yali-capkini-16010844-7444-amp.jpg

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Fatih'te silahlı çatışma: 2 ölü, 4 yaralı Güncel
Fatih'te silahlı çatışma: 2 ölü, 4 yaralı
Amfizem hastalığı nedir, belirtileri neler? Amfizem hastalığı tedavisi var mı? Keşfet
Amfizem hastalığı nedir, belirtileri neler? Amfizem hastalığı tedavisi var mı?
Süper Lig'e hoş geldin Pendikspor. Sedat Kaya yazdı Spor
Süper Lig'e hoş geldin Pendikspor. Sedat Kaya yazdı
Burdur’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı Güncel
Burdur’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Ayvacık açıklarında 114 kaçak göçmen yakalandı Güncel
Ayvacık açıklarında 114 kaçak göçmen yakalandı
Kızılcık Şerbeti sezon finali fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kızılcık Şerbeti sezon finali fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun isteğini yanıtsız bıraktı Siyaset
İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun isteğini yanıtsız bıraktı