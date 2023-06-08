Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını sezon finali yapamaya hazırlanıyor. Peki, Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
YALI ÇAPKINI SEZON FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Fenomen dizi Yalı Çapkını 9 Haziran Cuma günü ekranlara gelecek 36. bölümde sezon finali yapacak. STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını’nın 20:00’da yeni bölümü yayınlanıyor.
YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yalı Çapkını 9 Haziran Cuma günü araya girerek sezon finali yapacak.