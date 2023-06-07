Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını 36. bölümde sezon finali yapacak. Peki, Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?

Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını sezon finali yapamaya hazırlanıyor. Peki, Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Fenomen dizi Yalı Çapkını 9 Haziran Cuma günü ekranlara gelecek 36. bölümde sezon finali yapacak. STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını’nın 20:00’da yeni bölümü yayınlanıyor.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 9 Haziran Cuma günü araya girerek sezon finali yapacak.

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