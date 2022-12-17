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Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını ilk bölümden beri reytinglerde birinciliği göğüslüyor. Yayınlandığından beri gündem olan Yalı Çapkınında dün akşam 13. bölüm ekranlara geldi. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 20:01
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Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, yayınladığı ilk günden beri gerek konusu gerekse oyuncularıyla gündemden düşmüyor. Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizide dün akşam 13. bölüm ekranlara geldi. Peki, Yalı Çapkını’nda neler oldu? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Halis Ağa'nın Ferit'e tokat atması Ferit'in evden ayrılmasına neden olur. Yusuf'un Kazım'a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna'yı geri götürür. Pelin'e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran'a haber verir.

YALI ÇAPKINI 14.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını’nın 24 Aralık’ta ekranlara gelecek olan 14. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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