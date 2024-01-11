Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini üstlendiği dizinin takipçileri Yalı Çapkını’nın 53. Bölüm fragmanını ve yeni bölümü merakla bekliyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını’nın Cuma akşamları 20:00’da yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yalı Çapkını 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan Yalı Çapkını yeni bölümü 12 Ocak Cuma akşamı STAR TV’de yayınlanacak.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

"Yalı Çapkını," Gaziantep'te yaşayan Korhan Ailesi'nin öyküsüne odaklanan bir dizidir. Halis Ağa, ailenin reisi ve dedesi, torunu Ferit'i evlendirmek istemesiyle başlayan bir dizi olayın merkezindedir.

Ferit'in sorumsuz davranışları, özellikle de dedesi Halis Ağa'nın sabrını sınar. Ailesi, Ferit'in uygun gördükleri bir kızla evlenmesine karar verir. Ancak Ferit, evlenmek istemese de dedesinin isteğini yerine getirmek zorunda kalır. Bu süreçte ailenin Ferit için uygun bir gelin adayı bulmak üzere görevlendirdiği kişi ise evin en büyük gelini İfakat'tir. İfakat, aile için uygun bir gelin arayışında genç bir kız olan Suna'yı bulur.

Ancak, isteme töreni sırasında yaşanan olaylar, sadece Suna'yı değil, aynı zamanda kardeşi Seyran'ı da derinden etkiler. Bu gelişmeler, ailenin planlarını alt üst eder ve dizideki karakterlerin hayatlarını değiştiren olaylar silsilesini başlatır.