Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, yayınladığı ilk günden beri gerek konusu gerekse oyuncularıyla gündemden düşmüyor. Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizide 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yalı Çapkınında neler olacak? Yalı Çapkını 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını dizisi 3 Mart Cuma günü 22. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.