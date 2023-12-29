Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını yeni bölümü olan 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Yalı Çapkını’nın yeni bölümü ne zaman merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in tatilde aşk yaşadıklarının ortaya çıkmasının ardından çiftten herhangi bir açıklama gelmezken Yalı Çapkını yeni bölümleriyle ekranlara geliyor.

STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını’nın Cuma akşamları 20:00’da yeni bölümü yayınlanıyor.

Yalı Çapkını 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Buna göre Yalı Çapkını 52. bölümü 29 Aralık Cuma günü yani bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Yalı Çapkını, Gaziantep olan Korhan Ailesi’nin reisi ve dedesi Halis Ağa’nın torunu Ferit’i evlendirmek istemesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Ferit, sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı fazlasıyla kızdırır. Ailesi Ferit'in Gaziantep'te uygun gördükleri bir kızla evlenmesine karar verir. Evlenmek istemeyen Ferit, dedesini dinlemek zorunda kalır. Aile Ferit'e uygun birini bulmak için evin en büyük gelini olan İfakat'ı görevlendirir. Suna adındaki genç bir kız, Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunur. Ancak isteme töreni sırasında yaşananlar hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı derinden etkiler.

Yalı Çapkını dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun "Kral Kaybederse" adlı romanından uyarlanmıştır.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Cemre Gümeli, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay gibi önemli oyuncular yer alıyor.