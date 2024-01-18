Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Başrollerinde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Yalı Çapkını dizisine dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerinde Seyran ve Ferit karakterleriyle yer altığı Yalı Çapkını yeni bölümüne az bir zaman kaldı. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Buna göre Yalı Çapkını 54. bölümü 19 Ocak Cuma günü Star TV’de izleyicisiyle buluşacak.

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YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

"Gaziantep merkezli Korhan Ailesi'nin hikayesine odaklanan "Yalı Çapkını" dizisi, dede Halis Ağa'nın torunu Ferit'in evlilik serüveni etrafında gelişen olayları konu alıyor.

Ferit'in yaşam tarzı ve sorumsuz tavırları, özellikle dedesi Halis Ağa'yı endişelendirir. Aile, Ferit'i evlendirmeye karar verir ve Gaziantep'te uygun gördükleri bir kızla birleştirmek ister. Ancak Ferit, evlilik konusunda isteksizdir ve dedesinin baskısı altında kalır.

Ailenin tercih ettiği gelin adayı, evin en büyük gelini olan İfakat'tir. Ancak Ferit'in direnci ve İfakat'ın seçilen gelin adayının özgür ruhunu anlamakta güçlük çekmesi, evlilik hazırlıklarını karmaşık hale getirir. Bu süreçte, genç ve özgür ruhlu Suna, Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun görülür. Ancak, isteme töreninde yaşanan olaylar, Suna ve kardeşi Seyran'ın hayatlarını derinden etkiler.

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