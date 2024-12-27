Yalı Çapkını'ndaki Ferit ile Suna’nın sahneleri tepki çekti! Seyran’ın hayranları çıldırdı: Kendimi keseceğim

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını her bölümüyle gündeme oturmayı başarıyor.

O SAHNE SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Dizinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Dizinin 89. bölüm fragmanında ki sahneler SeyFer fanlarını çıldırttı. X'de ses odasında konuşan kullanıcılar "Kendimi döveceğim", "Kendimi keseceğim" diye ağlamaya başladılar.

YORUM YAĞDI

Yalı Çapkını'ndaki bu sahnelere sosyal medyada; 'Bu kadar da olmaz', 'Daha da izlenmez', 'İğrendirmeye devam ediyorsunuz', 'Bu fragmandan sonra arkama bakmadan diziyi bırakmış bulunmaktayım', 'kesinlikle yayın yasağı gelmeli' gibi yorumlar yapıldı.