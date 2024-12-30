Yalı Çapkını'ndaki ihanet sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Beril Pozam ve kocasını SeyFer fanları yorumlarıyla taciz etti

Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz son bölümüyle sosyal medyayı ayağa kaldıran diziye tepkiler çığ gibi yağmıştı. Ferit ile Suna’nın öpüştüğü SeyFer fanlarını çileden çıkarmıştı.

DİZİNİN FANLARI OYUNCULARI YORUMLARIYLA TACİZ ETTİ

O sahnelere tepkiler sürerken, Beril Pozam ve aynı dizide oynayan eşi Ersin Arıcı'nın sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflara birçok yorum yağdı. Özellikle Ersin Arıcı'ya 'Nasıl buna izin verdin?' yorumları yapıldı.