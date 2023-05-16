Yalı Çapkını’nın günü mü değişti? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını Star TV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanmaktaydı. Dizi ani bir değişiklik yaparak Yalı Çapkını’nın gününü değiştirdi. Peki, Yalı Çapkını’nın günü mü değişti? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?