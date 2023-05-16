Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi artık Cuma akşamları yayınlanmayacak. Yalı Çapkını dizisinin gün değişmesiyle izleyici Yalı Çapkını’nın hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını’nın günü mü değişti? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN YAYINLANACAK?
Yalı Çapkını dizisi Cuma akşamları STAR TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaktaydı. Fakat Yalı Çapkını’nın yayınlandığı günü değişti. Bundan sonra Yalı Çapkını Salı akşamları izleyiciyle buluşacak?
BU AKŞAM YALI ÇAPKINI VAR MI?
Yalı Çapkını 16 Mayıs Salı yani bu akşam Star TV’de 32. yeni bölümü yayınlanacak.
YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yalı Çapkını 32. bölümüyle 16 Mayıs Salı yani bu akşam yeni bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlanacak.