Yalı Çapkını’nın günü mü değişti? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını Star TV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanmaktaydı. Dizi ani bir değişiklik yaparak Yalı Çapkını’nın gününü değiştirdi. Peki, Yalı Çapkını’nın günü mü değişti? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını’nın günü mü değişti? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi artık Cuma akşamları yayınlanmayacak. Yalı Çapkını dizisinin gün değişmesiyle izleyici Yalı Çapkını’nın hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını’nın günü mü değişti? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Yalı Çapkını dizisi Cuma akşamları STAR TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaktaydı. Fakat Yalı Çapkını’nın yayınlandığı günü değişti. Bundan sonra Yalı Çapkını Salı akşamları izleyiciyle buluşacak?

BU AKŞAM YALI ÇAPKINI VAR MI?

Yalı Çapkını 16 Mayıs Salı yani bu akşam Star TV’de 32. yeni bölümü yayınlanacak.

YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 32. bölümüyle 16 Mayıs Salı yani bu akşam yeni bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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