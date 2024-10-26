Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu sarhoşken röportaj verdi! Kimse engel olmadı o anlar dikkat çekti

Kaynak: 2. Sayfa
Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu sarhoşken röportaj verdi! Kimse engel olmadı o anlar dikkat çekti

Her bölümüyle izlenme rekoru kıran Yalı Çapkını'nda İfakat karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu sarhoşken röportaj verdi. Santırcıoğlu, verdiği cevaplar ve tavırlarıyla gündem oldu. Arkadaşlarının o anları engellememesi ise dikkat çekti.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakteri sarhoşken verdiği röportajla tüm dikkatleri üzerine çekti. Gülçin Santırcıoğlu arkadaşları ile gittiği bir mekanda görüntülendi.

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Santırcıoğlu'na "Seyran'ın son durumu ne olacak?" diye soruldu. Ünlü isim, "Banane abi Seyran'dan İfakat ne olacak benim derdim o" diyerek yanıt verdi.

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VERDİĞİ YANITLAR GÜLDÜRDÜ

Konuşmasından ve tavırlarından sarhoş olduğu anlaşılan Santırcıoğlu’na arkadaşları müdahale etmedi o anları gülerek izlemeleri dikkat çekti. Santırcıoğlu'na dizinin final yapacağına dair iddialar da soruldu ve ünlü oyuncu "Banane abi ben yapımcı mıyım?" diyerek yanıt verdi.

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ARKADAŞLARININ ENGELLEMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü ismin o anları kısa sürede gündem olurken rol arkadaşları Sezin Bozacı, Gözde Kansu ve diğer yanındaki isimlerin Santırcıoğlu'nu engellememesi hatta gülerek izlemesi tepki çekti.

Sosyal medyada 'bu nasıl arkadaşlık', 'neden engel olmadınız' gibi yorumlar yapıldı.

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