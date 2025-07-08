Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’dan eşine doğum günü sürprizi!

Yalı Çapkını’nda Suna’yı oynayan Beril Pozam ve Ferit’in sağ kolu Abidin rolündeki Ersin Arıcı, geçen ağustos ayında nikâh masasına oturdu.

Gözlerden uzak bir evlilik süren Beril Pozam, eşinin doğum günü için sosyal medyada paylaşım yapmayı unutmadı.

“ÇİÇEK, İYİ Kİ DOĞDUN”

Instagram’da 3 milyon takipçisi olan Beril Pozam, eşiyle romantik bir fotoğrafını paylaşarak, “Çiçek, iyi ki doğdun! İyi ki varsın. Doğum günü bahane, sen şahanesin” notunu düştü.

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Paylaşım, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

EVLİLİK TEKLİFİ HİKÂYESİNİ PAYLAŞMIŞTI

Beril Pozam, daha önce evlilik teklifini şöyle anlatmıştı: “Güzel bir atmosferde, tam o anda yıldız kaydı ve evlenme teklifi aldım. Kısmetimiz, birbirimizi bulmamızmış.”

BERİL POZAM KİMDİR?

1995 İstanbul doğumlu Beril Pozam, ilkokul, ortaokul ve liseyi dereceyle bitirdi. 2013’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ne başladı.

Bu sırada Sarıyer Belediye Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi aldı. 2014’te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’ne girip 2019’da mezun oldu.

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Pozam, Akrep, Ada Masalı, Baba ve Yalı Çapkını gibi başarılı dizilerde rol aldı.