Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan milyonluk anlaşma. Rekor ücrete imza attı

Yalı Çapkını'nda Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu yeni reklam anlaşmasında rekor bir ücrete imza attı.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan milyonluk anlaşma. Rekor ücrete imza attı

Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu Seyran karakteriyle adından söz ettiriyor.

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Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplayan Saraçoğlu her yaptığıyla olay oluyor. Ünlü isim bu defa reklam kazancıyla dikkat çekti.

Güzel oyuncunun yeni bir reklam anlaşmasına imza attığı ortaya çıktı. Duru güzelliğiyle hayranlık uyandıran Saraçoğlu, ünlü bir bakım ve güzellik markasının yüzü oldu.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncunun kampanya için rekor bir ücrete, 20 milyon TL’ye imza attığı konuşuluyor.


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