Yalnız kadın, evinde çıkan yangında öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yalnız kadın, evinde çıkan yangında öldü

Bartın'da 70 yaşındaki Zeynep Damar, yalnız yaşadığı evde sobadan çıkan yangın dolayısıyla can verdi. Yangın, 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Bartın Merkeze bağlı Çiftlik köyünde Zeynep Damar'ın yalnız yaşadığı 2 katlı evde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Sobadan çıkan yangını fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

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Ekipler, evde yaptığı kontrolde Zeynep Damar'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

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Damar'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yalnız kadın, evinde çıkan yangında öldü

Yalnız kadın, evinde çıkan yangında öldü

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