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Yalnız Kurt dizisi final mi yapıyor? Yalnız Kurt final mi yapacak?

Yapımcılığını Osman Sınav’ın üstlendiği Yalnız Kurt dizisinden sevenlerini üzecek bir haber geldi. Büyük umutlarla 28 Ocak’ta yayın hayatına başlayan Yalnız Kurt dizisi için final gündeme geldi. Yapım şirketi Sinegraf Yalnız Kurt hakkında final iddiaları için açıklama yaptı. Peki, Yalnız Kurt dizisi final mi yapıyor? Yalnız Kurt final mi yapacak?

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 11:45
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Yalnız Kurt dizisi final mi yapıyor? Yalnız Kurt final mi yapacak?

Yalnız Kurt dizisi final mi yapıyor? Yalnız Kurt final mi yapacak?
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ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt için final iddiaları gündeme geldi. Reytinglerinin bir süredir düşük olduğu söylenen Yalnız Kurt dizisinin yapım şirketi Sinegraf açıklama yaptı. Dizi izleyicisi Yalnız Kurt’un gidişatının ne olacağını merak ediyor. Peki, Yalnız Kurt dizisi final mi yapıyor? Yalnız Kurt dizisine ne oldu?

Yapımcılığını Osman Sınav’ın üstlendiği Yalnız Kurt dizisi 28 Ocak’ta yayın hayatına başlamıştı. Büyük umutlarla başlanan dizide final iddiaları gündem oldu. Peki, Yalnız Kurt final mi yapacak?

Reytinglere yenik düşen Yalnız Kurt dizisi için final kararı alındı. Yalnız Kurt dizisinin yapım şirketi Sinegraf final haberini verdi. Ekibe veda yazısı gönderen şirket, Yalnız Kurt’un final tarihini duyurdu.

Yalnız Kurt, 32. bölümde ekranlara veda edecek.

Yalnız Kurt için veda haberi şöyle verildi, “Üzülerek belirtmeliyiz ki, sizlerle birlikte çıkmış olduğumuz Yalnız Kurt hikâyemizin sonuna geldik. 30 Aralık 2022 tarihinde yayınlanacak 32. bölüm itibariyle projemizi sonlandırma kararı aldık. Bu süreçte emekleriniz işbirliğinize özverili çalışmalarınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Yeni anlatacağımız hikâyelerde sizlerle yeniden buluşmak üzere…"

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