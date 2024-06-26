Yalnız yaşamanın ölümcül tehlikesi ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yalnız yaşamanın ölümcül tehlikesi ortaya çıktı

Bilim dünyasından yeni bir bulgu, yaşlı bireylerde uzun süreli yalnızlığın felç riskini artırabileceğini ortaya çıkardı.

“eClinicalMedicine” dergisinde yayımlanan çalışmada, Harvard Üniversitesi T.H. Chan Halk Sağlığı bölümü araştırmacıları, yaşlılarda yalnızlık hissi ile felç riski arasındaki bağlantıyı değerlendirdi.

Araştırma, Michigan Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün Sağlık ve Emeklilik Çalışması verilerini temel alarak, 50 yaş üstü 12 bin 161 kişinin yalnızlık seviyelerini inceledi.

İlk etapta felç geçirmemiş bu bireylere yalnızlık düzeylerini belirlemek için sorular yöneltilirken, dört yıl sonra aynı kişilere felç geçirip geçirmedikleri sorgulandı.

Katılımcılar yalnızlık düzeylerine göre dört gruba ayrıldı ve araştırmacılar, bu gruplardaki bireylerin son dört yılda felç geçirme oranlarını karşılaştırdı. Bulgular, kronik yalnızlık hissi yaşayanların, yalnızlık düzeyi düşük olanlara kıyasla felç geçirme olasılığının %56 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, yalnızlığın felç üzerindeki etkilerinin zamanla belirginleşebileceğini ve uzun süreli yalnızlığın, yaşlılarda felç riskini artıran önemli bir faktör olabileceğini vurguladı. Bu sonuçlar, sosyal ilişkilerin sağlık üzerindeki derin etkisini ve yaşlı bireylerin sosyal destek sistemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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