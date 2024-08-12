Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Kaynak: DHA
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

İstanbul’da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

İstanbul Avcılar’da yalnız yaşayan Ersoy Demiralp hayatını kaybetti. Demiralp’in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Avcılar’da tek katlı evde yaşayan Demiralp’ten annesi ve babası haber alamayınca evine gitti. Demiralp’i hareketsiz gören annesi ve babası durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Demiralp’in hayatını kaybettiğini belirledi.

İnceleme yapan Cumhuriyet savcısının şüpheli ölüm değerlendirmesi üzerine ceset Adli Tıp morguna götürüldü. Eşinden ayrı yaşayan ve 1 çocuk babası olan Demiralp'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

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