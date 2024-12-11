Yalnız yaşayan adam ölü bulundu

Kaynak: İHA
Yalnız yaşayan adam ölü bulundu

Karaman'da yalnız yaşayan Ahmet Yesevi rahatsızlandı komşusuna haber verdi ama ekipler evine geldiğinde ölü bulundu.

Olay, Karaman'da sabah saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi 962. Sokak'taki 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Mevlüt Ovalı rahatsızlanması sonucu komşusundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasını istedi.

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Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi eve girdiğinde Ovalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Hayatını kaybeden adamın cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kanser hastası olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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