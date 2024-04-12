Yalnız yaşayan böbrek hastası kadın evinde ölü bulundu

Komşuların kötü koku fark etmesi üzerine yapılan ihbar sonucunda yaşanan acı olayda, kadının ailesinin Ordu'da olduğu öğrenildi.

Olay, Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız olarak durumu polise bildirdi.

Eve giren ekipler, 65 yaşındaki Hanife Yavaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yavaş'ın kronik böbrek hastası olduğu ve son dönemde sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

Yalnız yaşayan kadının ailesinin Ordu ve Denizli'de olduğu bilgisi ortaya çıktı.

Kadının yaklaşık bir hafta önce ölmüş olabileceği tahmin ediliyor ve ölümüyle ilgili detaylı inceleme başlatıldı.