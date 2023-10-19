Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Samsun'da yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü olarak bulundu.

KAYNAK: İHA
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Şennur Ekiz'den uzun süre haber alamayan komşuları durumu yakınlarına haber verdi. Ekiz'in yakınları evine gidip kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca kendilerinde bulunan yedek anahtar ile eve girdiklerinde koltukta onu ölü olarak buldular. Olay polise haber verildi. Eve çağrılan halk sağlığı doktoru ölümü şüpheli buldu. Şennur Ekiz'in cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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