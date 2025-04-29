Yalnız yaşayan mühendis evinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yalnız yaşayan mühendis evinde ölü bulundu

Denizli'de yalnız yaşayan ve kendisinden haber alınamayan ziraat mühendisi evinde ölü olarak bulundu.

Denizli'de yalnız yaşayan ziraat mühendisi, kendisini merak eden yeğenleri tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 1824 Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2'inci katında tek başına yaşayan 55 yaşındaki ziraat mühendisi Hakan Okul'dan dün öğle saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları endişeye kapıldı. Kendisini merak eden yeğenleri Hakan Okul'un evine geldi. Ziraat mühendisini hareketsiz yatarken bulan yeğenleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hakan Okul'un bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Hakan Okul'un cansız bedeni, ölüm nedenin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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