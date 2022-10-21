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Umudunuzu yitirmeyin! İşte yalnızlık hissinden kurtulmanın yolları

Ülke ve Dünya’nın içinde bulunduğu durum insanları her geçen gün bunalıma sürüklerken ekonomik çaresizlik beraberinde yalnızlık hissini de ortaya çıkarıyor. Peki, o yalnızlık hissine kapılmaktan nasıl kurtuluruz? İşte yanıtları…

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 10:45
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Yalnızlık hissinden nasıl kurtulabilirsiniz?

Umudunuzu yitirmeyin! İşte yalnızlık hissinden kurtulmanın yolları
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İnsan bazen hızla yalnızlığın içine kapılıyor gibi hissedebilir. Hatta onca kalabalığın içerisinde kendinizi izole etmek bile isteyebilirsiniz. Bu durum özellikle de büyük şehirlerde insanı zorda bırakır. Böyle durumlarda yapılması gereken bazı davranışlar sizi o yalnızlık hissinden kurtarabilir. İşte o davranışlar…

YÜRÜYÜP ÇEVREYİ DİKKATLİCE İZLEYİN

Çevrenizde ne olduğuna dikkat edin; sadece bir bahçeye, bir vitrine, bir panoya hatta bir görüntüye takılı kalmayın. Çevremizle ne kadar olumlu bir bağ kurarsanız yalnızlık hissinizin de o kadar azaldığını hissedeceksiniz.

TANIMADIĞINIZ KİŞİLERLE KONUŞUN

Bu uygun gelmeyebilir. Fakat kendinizi yeni komşulara tanıtmak ya da bina sakinleri ile tanışmak, hatta otobüs durağında bile birine selam vererek konuşabilirsiniz.

FARKLI BİR ALANDA KENDİNİZE ŞANS VERİN

Sadece uzaktan hoş görünen bir şey bile olsa, kendinize herhangi bir alanda şans tanımaya çalışın.Başka insanlarla bir araya gelecek kurslara katılın. Dans eder, resim çizerseniz mutlu olabilirsiniz.

KOŞABİLDİĞİNİZ KADAR UZAĞA KOŞUN

Koşmak iyi gelecektir. Koşabildiğiniz yere kadar, yorulana kadar koşup derin nefesler alın.

YALNIZLIĞI KABULLENİN

Sadece kendinizin yalnızlık hissitatına kapıldığınızı düşünmeyin. Birçok insan kendi yalnız hisseder. Yalnızlığın gerçek bir hissiyat olduğunu unutmayın.

ARKADAŞLARINIZLA TEKRAR TANIŞIN

Eski arkadaşlarınızın fotoğraflarına bakın. Siber ortamlarda çok fazla zaman harcamak yerine gerçek hayatta tanıdığınız insanlarla daha fazla vakit geçirin. Onların hatrını sorun. Onların da ihtiyacı olabileceğini düşünün.

FOTOĞRAF ÇEKİN

Bir kamera alın ve hayatı birkaç saniyeliğine güzel anılarla dondurun. Gün batımı, havlayan bir köpek ya da kocaman bir yağmur damlası aklınızı başınızdan alabilir; mutlu olabilirsiniz..

İYİ ŞEYLER PLANLAYIP MUTLU OLUN

Umudunuzu yitirmeyin. Yeni ve daha güzel şeyler umut etmek insanı sağlıklı kılar. Hayal de olsa planlar kurun, gerçekleştiğinde ne denli mutlu olacağınızı düşünün…

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