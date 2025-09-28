Yalova Adliyesi önündeki cinayette 2 tutuklama

Elde edilen bilgiye göre, arazi ihtilafı nedeniyle daha önce öldürülen Abdurrahman Arslan'ın Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davası için dün Yalova Adliyesi'ne tanık olarak beyan vermeye gelen Halis Turan (40) aracından bir eşyasını almak üzere otoparka doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada adliye önünde bekleyen ve Bursa'da öldürülen şahsın akrabası olduğu belirlenen Ömer A. (31), Halis Turan'a silahla ateş etmeye başladı.

Ömer A., husumetlisini son olarak başına ateş ederek öldürdü. Bu esnada mermilerden biri yoldan geçen E.K'nin (77) sol dizine denk gelirken, biri de adliyedeki bir odanın camından içeri girdi. Yaralanan yaşlı kişi ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinden kaçmaya çalışan cinayet zanlısı ise polise doğru da ateş açtı. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Köpek Eğitim Merkezi yakınlarında yakalanan zanlı gözaltına alındı. Ayrıca olay günü katil zanlısı ile Yalova'ya gelen ve olay sonrası Bursa'ya dönen şüphelinin kardeşi Z.A ve amcaları Ş.A yakalandı.

Sanıklar Ömer A. ve kardeşi Z.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek yargıç karşısına çıkarıldı. Diğer zanlı Ş.A ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Ömer A. ve kardeşi Z.A tutuklanırken Ş.A ise adli kontrolle serbest bırakıldı.