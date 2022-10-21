Yalova Albel işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Yalova Albel, istihdam etmek üzere 5 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen adrese şahsen yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az ilkokul mezunu olmak
Yalova’da ikamet etmek
Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
SGK’dan herhangi bir maaş almamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
İkametgah
Adli sicil kaydı
Kimlik fotokopisi
CV
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